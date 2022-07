Impallomeni: «Difficile sostituire Tare, ma capisco il nervosismo»

Stefano Impallomeni ha parlato del rapporto tra Tare e Lotito che sembra essersi incrinato: ecco la sua analisi per TMW

Stefano Impallomeni ha parlato così per i microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

«C’è la sensazione di grande confusione. Tutti i club sono incompleti ora, c’è da sfoltire e prendere nuovi calciatori. Sarà una stagione anomala con il Mondiale a novembre, comunque si comincerà con il mercato ancora aperto. Certo, senza due portieri un po’ di nervosismo c’è. Lotito e Tare è tanto che stanno insieme, è inevitabile che ci siano scontri. Non so se Lotito rinuncerà così facilmente a Tare, so dell’inserimento di Fabiani ma vedremo. Non sarà facile comunque sostituirlo».