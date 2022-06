Impallomeni: «Mertens alla Lazio? Pista che non escludo»

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato del possibile arrivo di Dries Mertens alla Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della possibilità che Dries Mertens arrivi alla Lazio:

«Un’operazione che si potrebbe fare. Non è una spesa così clamorosa. E’ un giocatore che in Serie A potrebbe viaggiare a una media di 10-15 gol a stagione. Non credo sia fantamercato. Non escluderei questa pista».