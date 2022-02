Impallomeni: «Sarri contro il Milan ha sbagliato la formazione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Milan: gravi colpe di Sarri

Durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha accusato Sarri per la sconfitta di ieri sera contro il Milan:

«Per me Sarri c’ha messo del suo. Non doveva alterare niente invece ne ha cambiati cinque. Già ci sono problemi di rosa, invece si è presentato a Milano concedendosi all’avversario. Il primo gol è emblematico, ma in generale ha preso gol quasi da calciotto».