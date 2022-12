Impallomeni: «Il calcio italiano è una barca che sta affondando»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato la situazione economica del calcio italiano: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del calcio italiano:

«La situazione dell’Inter è grave ma è una barca il calcio italiano che fa acqua da tutte le parti. Se siamo arrivati qui la colpa è di tutti. Se c’è un prodotto che ormai va nei mercatini dell’usato e non ha più il palcoscenico di anni fa…Non ci sono i mezzi, le infrastrutture. In ogni parte d’Europa ci sono gli stadi di proprietà, qui no. Qui se uno mette i soldi non può fare i soldi. Deve essere data la possibilità nel rispetto delle leggi, sennò è impossibile che si cresca».