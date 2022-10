Fiore: «Immobile out? Sarri dovrà inventarsi qualcosa, su Pedro e Zaccagni...»

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha commentato il momento dei biancocelesti alla luce dell’assenza di Immobile

Stefano Fiore, ex Lazio, è intervenuto a Lazio Style Radio. Le sue dichiarazioni:

ASSENZA IMMOBILE – «Partendo dal presupposto che l’attaccante andava preso, adesso Sarri dovrà essere bravo a trovare delle soluzioni interne. Cancellieri ha dimostrato di essere molto più a suo agio sulla fascia. Credo che per caratteristiche possa essere più Pedro a fare il finto nove. Il problema per ora resta. Anche con l’Udinese la Lazio ha provato a vincere, ma quando metteva palla in mezzo non c’era nessuno in area di rigore».

VICE CIRO – «Uno alla Caicedo per esempio può aiutare la squadra nel momento in cui manca Ciro. Col passare degli anni gli acciacchi aumentano sia per il numero delle partite, sia per quanto riguarda l’intensità. Con lo Sturm Graz ad esempio lo avevo già visto stanco».

APPORTO CENTROCAMPISTI – «Cambierà qualcosa proprio nel modo di giocare visto che nessuno ha le caratteristiche del classico nove. I vari Milinkovic, Basic e Vecino dovranno andare a riempire l’area per colmare l’assenza di una vera e propria punta. Il fatto che vadano a segno anche altri giocatori è una delle note liete di questa stagione. Ci sono diversi giocatori che hanno nelle loro corde diversi gol. Questa caratteristica potrebbe far sentire meno la mancanza di Ciro».

ATALANTA-LAZIO – «I numeri dicono che potrebbe essere una partita bloccata visto che si affrontano le migliori difese. Al contempo però la Lazio nonostante i miglioramenti concede sempre qualcosina. Provedel più di qualche volta è stato decisivo. I presupposti per una bella partita con gol ci sono tutti».

ZACCAGNI – «É diverso da me. Decisamente più esterno e più attaccante rispetto a me. Con Sarri viene spesso dentro al campo, ma spesso prova lo spunto sulla fascia. Io con Mancini giocavo esterno, ma in realtà non lo ero. Cercavo più di andare tra le linee per innescare gli attaccanti».

INIZIO CAMPIONATO – «Atalanta e Udinese possono restare in alto fino in fondo non avendo le coppe. I bianconeri hanno la rosa più profonda a mio parere e non hanno particolare pressione, ma Gasperini nonostante le cessioni e gli infortuni sta davvero facendo benissimo».