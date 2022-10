De Grandis: «Infortunio Immobile? Sono due anni che non c’è un’alternativa»

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, ha analizzato l’infortunio di Immobile: l’assenza di un’alternativa pesa molto

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Infortunio Immobile? Non parlo di sfortuna, se tu affronti la seconda stagione di seguito senza un’alternativa poi questo è quello che devi affrontare. Gli infortuni esistono e dovrebbero esistere anche le alternative. Immobile è forte, perdi senza di lui, ma perdi ancora di più perché devi cambiare il modo di giocare. Con l’Udinese è cambiata la gara nel momento in cui è uscito lui. La Lazio non ha un Mertens, non lo è Felipe, non lo è Cancellieri, non lo è Pedro. Milinkovic può anche muoversi in avanti in alcuni momenti della gara, quando se costretto ad alzare il pallone. E’ un giocatore superiore, ma è uno che non può stare in avanti a fare il numero nove. Sono quelle cose che fanno parte della Lazio, fa cose meravigliose e poi si perde in un bicchiere d’acqua. C’è la chiacchiera che parla di un Immobile che non vorrebbe un vice, non ci credo minimamente. Un’alternativa che ti faccia riposare serve sempre».