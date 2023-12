Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato il pareggio della Lazio sul campo del Verona: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Verona-Lazio, Stefano De Grandis ha dichiarato:

«La Lazio gestisce le partite e fa errori fatali. Mi viene da dire a questo punto che è meglio che non va in vantaggio nel primo tempo. Le big frenano, vedi il Napoli, ma la Lazio non accorcia mai».