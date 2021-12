Borghi: «Importante accelerazione dell'Inter ma la Lazio...»

Stefano Borghi è convinto che il mese di gennaio sarà decisivo per indirizzare l’esito del campionato: le sue parole sulla Lazio

Stefano Borghi, noto commentatore di DAZN, attraverso il proprio canale Youtube si è espresso in questi termini sul futuro andamento del campionato:

«L’Inter che ha chiuso il girone di andata con un’accelerazione bruciante che l’ha portata in vetta con margine. Un margine però non ancora definitivo, anche perché nelle prime sei giornate del 2022 la banda di Inzaghi incrocerà Lazio, Atalanta, Milan e Napoli: sarà subito un filotto cruciale, ma la sensazione, ora come ora, è che il problema sia soprattutto per le altre».