Borghi: «Sarri e Allegri hanno bisogno di allenare, ma i calendari...»

Stefano Borghi – telecronista di DAZN – ha commentato la necessità di Juve e Lazio di allenarsi per trovare un’identità

A TMW Radio, Stefano Borghi – telecronista di DAZN – ha commentato le difficoltà di Juventus e Lazio coi calendari fitti di impegni. Ecco le sue parole:

«Non c’è ancora un’identità ben definita e aver perso Ronaldo a tre giorni da fine mercato è stato difficile da digerire. La situazione è complicata, anche perché Allegri avrebbe bisogno di allenare questa squadra, un po’ come Sarri con la Lazio, devono intervenire ma in questo calcio dei calendari assurdi non è possibile farlo. La Juve deve dare una risposta sulla proposta, sul piglio, deve essere più spavalda e presente».