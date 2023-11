Agresti sicuro: «Con la Salernitana la Lazio rischia, ecco perchè»

Stefano Agresti, noto giornalista, ha commentato la sfida di sabato pomeriggio tra Salernitana e Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Radio Lo Sport, Stefano Agresti ha parlato così di Salernitana-Lazio:

«È una partita complicata, complicata perché giochi contro una squadra che ha bisogno assoluto di punti e io credo che sarà che sarà già un primo test, anche perché poi quando si riparte dopo la sosta hai sempre un po’ di incognite. Ma come stanno i calciatori che arrivano dalla pausa del campionato? In quali condizioni sono quelle della Lazio ma anche quelle della Salernitana? Quando si riparte dopo la sosta c’è sempre la sensazione che in queste partite nascondono qualche insidia in più. Tra l’altro la Lazio ha pure questo problema, il problema dell’assenza di Luis Alberto che è un problema serio perché è un giocatore che è stato sempre imprescindibile quest’anno per la Lazio dalla partenza di Milinkovic è diventato il cuore della squadra da tutti i punti di vista e quindi giocare senza di lui comunque è un elemento nuovo e credo che ci sia una partita con dei rischi, assolutamente».