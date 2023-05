Radu, addio al calcio ma non alla Lazio: lo scenario

A fine stagione Stefan Radu dirà addio al calcio giocato ma non alla Lazio: Lotito gli ha già fatto una proposta

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le prossime 4 partite di campionato saranno le ultime da calciatore per Stefan Radu.

Il recordman di presenze in biancoceleste però non dirà addio alla Lazio: Radu, proprio come Rocchi e Simone Inzaghi, verrà promosso alla guida di una delle squadre giovani del club cominciando così il proprio percorso da allenatore.