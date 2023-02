Stankovic: «La situazione alla Samp mi ricorda quella della Lazio di Baraldi»

Stankovic, il tecnico serbo ha parlato alla Gazzetta dello Sport parlando della situazione della Sampdoria citando la Lazio

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Stankovic, il quale alla vigilia della delicata sfida casalinga contro l’Inter parla della situazione in casa Sampdoria, citando la Lazio

PAROLE – «Non posso fare nulla per cambiare la situazione societaria della Sampdoria, io sono solo un allenatore e devo proteggere i giocatori da quello che succede all’esterno. Sono come uno spettatore che la vive da dietro le quinte e questo scenario, mi ricorda quella che c’era alla Lazio ai tempi della gestione di Baraldi. Gli dico di non arrabbiarsi o perdere tempo perché non possono cambiarla nemmeno loro»