Stam si racconta: «Non mi sorprende che la Lazio stia volando. Inzaghi? Vi racconto un aneddoto…»

Stam, le parole dell’ex difensore olandese che si è raccontato in una lunga intervista in cui ha parlato anche di Lazio

Jaap Stam si è raccontato in una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. il gigante olandese ha parlato anche del suo periodo in biancoceleste. Ecco le sue parole.

«Non mi sorprende che stia volando. Sono anni che lavorano bene, possono vincere lo scudetto. Quando lasciai la Lazio nel 2004 c’erano molti problemi societari, adesso è tutta un’altra storia. Inzaghi mi ha impressionato, con lui tutti rendono al top, in ogni posizione. È un tecnico di gioco e di carattere. Se la squadra rende così bene è solo merito suo».

INZAGHI – «Un aneddoto? Nel 1999 ci sfidiamo in Supercoppa a Montecarlo, Lazio-Manchester. In uno scontro con me si frattura il setto nasale ed esce. Vengono montate delle storie, poi nel 2001 arrivo alla Lazio e la stampa riprende il caso, scrivendo cose del tipo “Stam contro Inzaghi”. Non accadde nulla, solo battute. Ricordo che nello spogliatoio, i primi giorni, alcuni compagni come Mihajlovic o Nesta sfottevano Simone di continuo. “Sta arrivando Stam, occhio…”. Una storia divertente. Alla Lazio sono stato bene, in allenamento sfidavo sempre Sinisa sui calci di punizione ma vinceva sempre lui. Gli mando un forte abbraccio».