MLS, l’ex Lazio Stam allenerà il Cincinnati

L’ex Lazio Jaap Stam è pronto a trasferirsi in America: allenerà il Cincinnati. Il presidente conferma il forte interessamento

Tanti sono gli ex giocatori della Lazio che sono poi diventati allenatori: Mancini, Nesta, Mihajlovic, Conceicao, Di Canio, Rocchi, Inzaghi, Baronio, Brocchi, Klose, Stam e chi più ne ha più ne metta.

Proprio la roccia olandese sta per affrontare una nuova avventura: a meno che non ci siano ribaltoni, l’ex difensore diventerà il nuovo allenatore del Cincinnati in MLS. Nulla al momento è ufficiale, ma il presidente degli americani ha confermato le voci al Cincinnati Enquirer: «Non vorrei considerarlo l’unico candidato, ma è il candidato principale, sì». Dopo l’esperienza al Feynoord, Jaap è pronto ad attraversare l’oceano per tornare in panchina.