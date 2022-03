Stam: «Alla Lazio sono migliorato tanto. Fantastico giocare con Nesta»

L’ex difensore biancoceleste Stam ha parlato della sua esperienza alla Lazio

Jaap Stam, storico ex difensore della Lazio, in una intervista ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sua esperienza in Italia sia in biancoceleste che al Milan.

ALLENARE IN ITALIA – «Il tempo passato alla Lazio e al Milan è stato bellissimo, mi è piaciuto lavorare lì, mi è piaciuta la cultura italiana. Ho imparato tanto, sono diventato un giocatore e una persona migliore. Bello prendere dalla cultura italiana e sarebbe ancora più bello allenare in Italia»

RICORDI LAZIO E MILAN – «Quando sono arrivato alla Lazio dallo United ho conosciuto Nesta e la Lazio era una grande squadra, c’erano problemi a livello finanziario ma un periodo bellissimo, sono migliorato come giocatore. Con l’esperienza si migliora, giocando con Nesta è stato fantastico anche se ero già un giocatore di livello, mi ha dato una spinta. Non dovevamo neanche parlare tra di noi, sapevamo già cosa dovevamo fare, sia alla Lazio che al Milan»

EPISODIO CON PARENTE – «Con Pietro Parente? L’avevo preso per il collo, ma bisogna vedere cosa ha fatto prima lui. Tutti erano impressionati, l’arbitro mi guardava chiedendosi cosa stava succedendo, poi siamo usciti dal campo tranquilli. Sono fatto così, se uno ti prende a calci, io rispondo. Questo mi ha portato a squadre come Milan e Lazio».