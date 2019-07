Staff medico Lazio, incontro Lotito-Rodia: l’accordo non è ancora arrivato

Secondo Il Messaggero, martedì sera il presidente Lotito avrebbe incontrato il Dottor Rodia: fra i due non sarebbe stato ancora trovato l’accordo

In casa Lazio, oltre a rinforzare la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi, si lavora per definire alcune parti dell’organigramma per la prossima stagione. Fra i tanti aspetti a cui si sta rivolgendo attenzione, la questione relativa allo staff medico-fisioterapico. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, nella sera di martedì il presidente Lotito avrebbe incontrato il responsabile sanitario biancoceleste, il dott. Rodia, a Villa San Sebastiano. Tra i due, però, non sarebbe stato ancora trovato un accordo, poichè il medico non avrebbe dato una risposta definitiva sul suo futuro. Nei prossimi giorni è escluso un altro confronto: dalla società c’è la voglia di avere maggiori garanzie, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto fisioterapico, al centro di parecchie discussioni nell’ultima stagione. Per questo, non si escludono cambiamenti.