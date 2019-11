Stadio, Serracchiani: «Roma e Lazio meritano uno stadio»

Stadio, l’ex presidente del Friuli-Venezia Giulia ha parlato del futuro e della costruzione degli impianti di Lazio e Roma

Debora Serracchiani, deputato e vice presidente del Partito Democratico ha parlato a Radio Radio Tv della questione stadio sia per la Roma che per la Lazio.

«Penso che Roma meriti uno stadio nuovo e bello. Con grande coraggio l’Udinese ha fatto uno dei più grandi investimenti in Italia nello sport. Mi domando come mai Roma, Lazio e poi Milan e Inter per San Siro non possano pensare ad avere uno stadio fatto bene, serio, con tutti i crismi della sicurezza che ci permettano di andare allo stadio per guardare le partite con grande serenità e anche di tifare nel modo giusto».