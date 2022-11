Stadio Roma, Malagò: «Ci sono ostacoli che mi preoccupano molto»

Stadio Roma, Giovanni Malagò – numero uno del CONI – ha detto la sua sulla costruzione dell’impianto: le parole

Il numero uno del CONI, Giovanni Malagò, ha fatto il punto sullo stadio della Roma per le colonne del Il Tempo. Le sue parole:

«Nelle grandi capitali gli stadi del calcio sono anche teatri per antonomasia della dinamica culturale, del business, dell’entertainment e dell’integrazione culturale. A Roma, dopo la recente ed estenuante esperienza che ha caratterizzato lo stadio a Tor di Valle, sembrerebbe che siano tutti d’accordo. Nessuno ha detto che la zona è sbagliata. La città se lo aspetta e la realizzazione è percepita come una cosa di buonsenso. Fatta questa premessa, nella fase attuativa, pur sembrando che tutto funzioni alla perfezione, ci sono una serie di ostacoli spesso non conosciuti e che mi preoccupano molto».