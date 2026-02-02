Stadio Olimpico vuoto ad oltranza? L’ambiente Lazio si divide: in attesa di capire cosa accadrà in futuro

Stadio Olimpico ancora vuoto o tornare a riempire gli spalti? I tifosi della Lazio si dividono sulla questione

Nei giorni precedenti a Lazio-Genoa i gruppi organizzati di Curva Nord e Tribuna Tevere hanno annunciato che non sarebbero entrati allo Stadio Olimpico e hanno invitato il resto dei tifosi a fare lo stesso. Si sono aggregati anche gli altri gruppi organizzati situati nei vari settori.

La risposta in questo senso è stata praticamente unanime e il colpo d’occhio venerdì sera è stato impressionante, una distesa di seggiolini blu, arrivano dati contrastanti sul numero di spettatori presenti, quello più credibile riporta circa 3400 tifosi presenti. Un dato impressionante se si considera la capienza massimo di quasi 70.000 e che i biancocelesti negli ultimi anni hanno fatto registrare una media di oltre 40.000 spettatori.

Un gesto forte, sicuramente non facile, che anche lo stesso Maurizio Sarri ha definito come un atto d’amore. Una mossa apprezzata e sostenuta da gran parte delle tifoserie italiane, che si stanno dimostrando vicine ai laziali nella lotta contro il presidente Lotito.

Adesso che si fa? Entrare o non entrare? Cosa filtra nell’ambiente laziale

In attesa di capire quali saranno le indicazioni della Curva Nord, che per forza di cose sposta anche il pensiero di una corposa parte dei tifosi, sì può iniziare a raccogliere il sentiment dei tifosi tra commenti social e interazioni in radio.

Gran parte della tifoseria vorrebbe proseguire con la contestazione, anche degli stessi 30.000 abbonati molti sono di questo avviso. Inoltre va considerato che ci sono tanti, tantissimi laziali che ormai da anni non entrano più allo Stadio ed hanno dichiarato che non lo faranno fino a che non cambierà la Presidenza.

D’altra parte invece c’è chi vorrebbe rientrare immediatamente all’Olimpico per dare il proprio sostegno alla squadra, magari attuando altre forme di protesta. C’è anche chi rievoca un “LIBERA LA LAZIO” come avvenne in Lazio-Sassuolo del 23 febbraio 2024.

Ovviamente non c’è una scelta giusta, in entrambe le fazioni si cerca il bene della Lazio, ora però c’è solamente da aspettare e vedere come si evolverà la situazione.

