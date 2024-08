Stadio Olimpico, novità sulla capienza delle due curve dell’impianto capitolino: tutti i dettagli. Le ultime

Come riporta Repubblica, lo Stadio Olimpico avrà 600 posti in più di capienza. Le due Curve dell’impianto Capitolino saranno ampliate, c’é l’ok del prefetto e manca quello della Commissione di vigilanza atteso per lunedì. Queste le novità per la prossima stagione di campionato che inizierà per la Lazio con la sfida contro il Venezia.