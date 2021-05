Stadio Lazio, Lotito riflette sulla proposta di Vitek: la situazione

Torna d’attualità la questione dello stadio della Lazio. A tenere banco è la proposta di Vitek: ecco la situazione

La notizia è arrivata nella giornata di ieri. Il miliardario ceco Radovan Vitek, che aveva rilevato i terreni di Tor di Valle in vista dell’edificazione, poi mai iniziata e naufragata. dello Stadio della Roma, avrebbe incontrato Claudio Lotito per offrire a lui l’area come possibile zona dove costruire il nuovo impianto della Lazio.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da La Repubblica, il patron avrebbe promesso di riflettere e di valutare questa proposta. Nella sua testa infatti resterebbe comunque ancora prioritario il progetto dello Stadio delle Aquile, da realizzare sui terreni di famiglia, che si trovano sulla Tiberina. L’ostacolo sarebbe rappresentato dal fatto che zona è attualmente quasi priva di collegamenti pubblici.