Stadio Flaminio: giorni decisivi, Lotito pronto a svelare il suo progetto

Stadio Flaminio, giorni decisivi per la Lazio sull’impianto sportivo: la scadenza si avvicina e Lotito è pronto a svelare il progetto biancoceleste

Si avvicinano i giorni decisivi per la Lazio sul fronte dello stadio Flaminio. Come riportato dal Corriere dello Sport dopo la sfida contro il Napoli dell’8 dicembre inizierà la settimana che porterà alla scoperta del progetto di Claudio Lotito.

Dopo un primo incontro interlocutore, la scadenza per la presentazione del progetto biancoceleste potrebbe essere quella del 14 dicembre. Il progetto prevede uno studio sia dal lato architettonico-strutturale, sia per quanto riguarda l’inserimento urbanistico e ambientale dell’impianto. In entrambi i settori i lavori dei tecnici del club biancoceleste possono considerarsi ormai conclusi, pronti per essere sottoposti al vaglio della Sovrintendenza, il progetto si sviluppa su quattro punti: l’architettura di Nervi, la fruibilità sportiva, lo stadio come centro di aggregazione e la necessità di tenere conto dell’ambiente.