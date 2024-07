Non solo il Flaminio: domani incontro di Gualtieri con la Roma per lo stadio

Non solo lo Stadio Flaminio: il comune di Roma e il sindaco Gualtieri domani incontreranno i dirigenti della Roma per lo stadio

Domani alle 12.00 il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin e il Ceo Lina Souloukou incontreranno il Sindaco Roberto Gualtieri per discutere i lavori per il nuovo stadio nel quartiere di Pietralata. Domani i dirigenti giallorossi, oltre a presentare i rendering e il design dell’impianto parleranno con il comune dello stato di avanzamento dei lavori, il supporto richiesto al Comune per l’accesso alle aree necessarie e la definizione del calendario degli eventi imminenti.

Giorni importanti per la giunta della capitale sul tema degli stadi, che negli scorsi giorni ha invece incontrato la Lazio per il progetto di restauro dello Stadio Flaminio: la volontà del comune sembra essere quella di andare fino in fondo con entrambi i progetti e dare alla Capitale due nuovi impianti.