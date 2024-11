Stadio Flaminio Lazio, oggi la valutazione del progetto della Roma Nuoto: Lotito alla finestra

Stadio Flaminio Lazio, il progetto dei biancocelesti verrà presentato presto. Ecco il piano del presidente Lotito

Oggi, 20 novembre, la Conferenza dei servizi valuterà il progetto della Roma Nuoto per riqualificare lo Stadio Flaminio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha ancora presentato la sua proposta, ma lo farà entro le prossime due settimane.

Infatti, proprio il patron biancoceleste ha confermato che il progetto verrà presentato al Comune di Roma tra il 30 novembre ed il 5 dicembre.