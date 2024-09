Stadio Flaminio Lazio, la Roma Nuoto fa sul SERIO: Lotito può essere BEFFATO. COSA è successo sulla vicenda impianto sportivo

Come riportato da La Repubblica, ci sono grosse novità per quanto riguarda lo Stadio Flaminio. La Roma Nuoto ha presentato un nuovo progetto, che prevede una piscina olimpionica, piste per il pattinaggio sul ghiaccio e campi da padel sotto il terreno di gioco, il quale potrebbe tagliare fuori la Lazio.

Il progetto della Roma Nuoto è stato così riammesso alla conferenza dei servizi e, in caso di risposta positiva da quest’ultimo, la società in questione potrà chiedere al Comune di Roma di esprimere un voto di pubblico interesse, ovvero l’ultimo passo superare la Lazio ed il presidente Lotito e per aggiudicarsi il Flaminio.