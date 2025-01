Stadio Flaminio Lazio, la Roma Nuoto si appella all’Anac: il motivo e cosa sta succedendo

Stadio Flaminio Lazio, la Roma Nuoto apre una polemica sulla disparità di trattamento con la società biancoceleste

Secondo la Roma Nuoto, la quale si è appellata all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ci sarebbe una disparità di trattamento rispetto alla Lazio da parte del Comune di Roma. La società che ha presentato il progetto per lo Stadio Flaminio vorrebbe far chiarezza sull’intervento del Sindaco Gualtieri durante i 125 anni del club biancoceleste e vorrebbe una risposta dal Comune di Roma in merito all’approvazione o meno del progetto.

Come riportato da Il Messaggero, però, il Campidoglio ha fatto sapere che è tutto in regola, che si stanno seguendo le normali procedure e che verrà presa una decisione sullo Stadio Flaminio soltanto dopo aver valutato tutti i progetti.