Stadio Flaminio, Ass. Veloccia: «L’approccio sembra essere molto positivo»

L’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha parlato della questione sullo stadio Flaminio. Ecco le sue parole

Ai microfoni di NewSoundLevel, l’assessore Maurizio Veloccia ha parlato della situazione dello stadio Flaminio e della Lazio che ha mostrato interesse per il progetto

PAROLE– «Sulla questione Flaminio-Lazio l’unico aggiornamento è che non può rimanere così, questo è evidente. Onorato ha il dossier in mano. Mi sembra però che non ci siano novità da parte della Lazio. Noi dobbiamo far modo che quella meraviglia, quell’impianto così importante per la storia della città intera, non rimanga così. Il mio auspicio è che nulla vada storto, visto che tutte le forze politiche sembrano essere d’accordo. Sentiremo anche le loro reazioni in assemblea. Dalle prime interlocuzioni avvenute in commissione urbanistica l’approccio sembra essere molto positivo »