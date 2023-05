Stadio Flaminio, Ass. Veloccia: «Avevamo proposto alla Lazio di lavorarci, ma…». Le parole dell’Assessore all’Urbanistica

In un’intervista a La Repubblica, Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica ha parlato del tema dello Stadio Flaminio e della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Avevamo proposto alla Lazio di lavorarci, ma non abbiamo avuto riscontri dal presidente Lotito. Vogliamo favorire processi di rigenerazione e sul Flaminio da tempo c’è un forte interesse di Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo, che ci hanno anticipato la loro proposta. Qualora non si dovesse concretizzare, Roma Capitale può intervenire per recuperarlo»