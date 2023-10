Stadio Flaminio, Ass.Onorato: «O la Lazio interviene o lo faremo noi». Le parole dell’assessore allo sport del Comune di Roma

Alessandro Onorato, assessore allo sport del Comune di Roma, ha affrontato la questione legata allo Stadio Flaminio e l’interesse della Lazio. L’ Assessore ha risposto alle domande di Tag24 e ha dichiarato quanto segue.

PAROLE– «Da domenica il nostro obiettivo sarà risolvere la questione. Attendiamo ancora qualche giorno per capire se Lotito ha intenzione di fare sul serio sul Flaminio, se così non fosse il Comune di Roma troverà una soluzione con il Governo. Abbiamo anche inserito il Flaminio tra gli impianti sportivi del 2032. O la Lazio interviene o lo faremo noi”. Sulle tempistiche, ha aggiunto: “Noi non diamo scadenze a nessuno, ma è importante che la cittadinanza sappia che l’amministrazione ha dato la massima disponibilità al presidente Lotito di concedergli uno stadio così bello così come è stata data alla Roma per Pietralata ».

SPONSOR “Ryad Season” SULLA MAGLIA DELLA ROMA- «Noi ci concentriamo sul riaprire gli impianti, sullo sponsor lasciamo la società giallorossa alle sue scelte ».