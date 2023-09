Stadio Flaminio, Ass. Onorato: «Attendiamo dalla Lazio una proposta». Le parole dell’Assessore allo Sport e al Turismo

Dopo le parole del sindaco di Roma sullo Stadio Flaminio sono arrivate anche quelle dell’Assessore allo Sport Alessandro Onorato a riguardo. Ecco le sue parole a La Repubblica sulle dichiarazioni del presidente della Lazio Lotito:

PAROLE– «Noi come comune abbiamo sempre manifestato la massima disponibilità e collaborazione per lo Stadio Flaminio. Confermiamo il nostro impegno ma è chiaro che dobbiamo trovare una soluzione a stretto giro per questa grande opera incompiuta. Attendiamo dalla Lazio una proposta. Sarebbe bello se, mentre il progetto dello stadio della Roma va avanti, la Lazio facesse gli stessi passi ».