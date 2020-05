Stadi, ecco come cambieranno: misurazione della temperatura e niente soldi contanti

Stadi, cambierà molto anche quando gli impianti sportivi saranno pronti ad accogliere nuovamente i tifosi

Ci vorrà molto tempo per tornare alla normalità nella vita di tutti i giorni come nel calcio. Se questa stagione verrà portata a termine di sicuro sarà fatto a porte chiuse ma questa potrebbe essere la realtà anche per il prossimo campionato. Poi? Sicuramente cambierà molto e il Corriere della Sera ha provato ad immaginare come saranno gli stadi in futuro.

Per prima cosa bisognerà evitare gli assembramenti e per questo motivo gli ingressi e le uscite saranno scaglionati e con orari prestabiliti. Misurazione della temperatura all’entrata con scanner facciali, per le mascherine invece rimane il nodo visto che indossandole sarebbe impossibile identificare i tifosi. I pagamenti infine saranno tutti via smartphone senza quindi l’utilizzo delle banconote.