Squalifica Guendouzi: arriva il verdetto! Ecco la decisione sul ricorso della Lazio. Le ultime

Pochi minuti fa è arrivato il verdetto su Matteo Guendouzi in vista della prossima giornata di campionato, che vedrà andare in scena la sfida contro il Frosinone. La Lazio aveva presentato ricorso dopo le 2 giornate di squalifica in seguito alla partita contro il Milan, la sanzione è stata ridotta a una giornata sola dalla Corte Sportiva d’Appello.

Il giocatore sarà così disponibile per la partita in programma questo sabato contro il Frosinone.