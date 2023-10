Squalifica Fagioli, il centrocampista ancora in Procura? Lo scenario

Squalifica Fagioli, il centrocampista della Juve potrebbe tornare in Procura ed essere interrogato: lo scenario e cosa sta succedendo

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, potrebbe tornare davanti ai pm di Torino per parlare delle minacce subite durante il suo periodo di scommesse.

Come riferisce Repubblica questa mattina, Nicolò Fagioli potrebbe essere convocato nuovamente dalla procura di Torino sul caso scommesse. I poliziotti della squadra mobile, coordinati dalla pm Manuela Perrotta, stanno valutando in questi giorni se sia opportuno interrogare ancora il calciatore della Juventus, per approfondire il filone delle minacce subite.

In particolare gli inquirenti stanno riflettendo su quel «Aumentando il mio debito ricevevo pesanti minacce fisiche (tipo: “Ti spezzo le gambe”)» che il ragazzo ha riferito al procuratore FIGC Chiné. Forse Fagioli era impaurito, o forse se ne è dimenticato, ma se dovesse confermare questa versione la procura potrebbe aprire un altro stralcio di indagine per il reato di tentata estorsione.