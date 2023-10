Squalifica Fagioli, la Juve, nonostante lo stop per il caso scommesse, ha deciso di procedere col rinnovo del contratto del centrocampista

Come riporta La Gazzetta dello Sport Nicolò Fagioli presto allungherà fino al 2028 il suo contratto con la Juve.

Una conferma in più del fatto che la Juventus, nonostante la squalifica di 7 mesi per il caso scommesse, consideri Nicolò un patrimonio per il futuro.