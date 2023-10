Squalifica Fagioli: quando arriverà la sentenza? I dettagli

Squalifica Fagioli, ecco quando arriverà la sentenza per lo stop del centrocampista della Juve invischiato nel calcio scommesse

Fagioli ha ricevuto due giorni fa la notizia della squalifica, legata al suo coinvolgimento per il caso scommesse, per 7 mesi più altri 5 commutati in prescrizioni alternative.

La squalifica del centrocampista della Juve non è ancora partita. L’inizio del lungo stop vero e proprio, come spiegato da Sky Sport, comincerà dal momento in cui la FIGC pubblicherà sul suo sito il dispositivo ufficiale, atteso nella giornata di oggi.