Squadra già in campo a Formello: Inzaghi ritrova Lazzari

All’indomani della vittoria contro il Verona, la Lazio si allena a Formello. Simone Inzaghi ritrova Lazzari.

Rientro nella notte e allenamento questa mattina. La Lazio torna già in campo. All’indomani della vittoria per 5-1 in trasferta contro il Verona, il tecnico biancoceleste ritrova Lazzari, squalificato per un turno dal giudice sportivo per la gara con i gialloblù. Esercizi di scarico per i protagonisti della vittoria al Bentegodi, allenamento normale per chi è subentrato a gara in corso o è rimasto a riposo. Da domani inizieranno le prove tattiche in vista della sfida con il Brescia, in programma mercoledì sera all’Olimpico. Sarà l’ultima partita in casa dell’anno (senza pubblico per l’emergenza sanitaria Covid-19), prima della trasferta di Napoli.