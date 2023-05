Spostata Cesena-Lazio Women, ecco quando si giocherà la sfida al Martorano. La gara si giocherà sabato 13 maggio sempre alle 15.00

Come riportano i canali ufficiali della Lazio, la partita delle biancocelesti affidate a Grassadonia era originariamente in programma per domenica 14 maggio alle 15, ma c’è stato un cambio di data: si giocherà sabato 13 maggio, sempre alle ore 15.00.

I tifosi potranno seguire la gara in tv e in streaming attraverso la piattaforma Eleven Sport.