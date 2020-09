Sportmediaset – Lazio vicina a Min-Jae del Beijing Gouan

Secondo Sportmediaset Tare sarebbe vicino a chiudere per il difensore.

Sportmediaset conferma: la Lazio è forte su Min-Jae e avrebbe scelto il profilo del coreano per rinforzare la retroguardia. L’affare col Beijing Gouan – che è dato per molto vicino – potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai quindici milioni di euro, per il classe 1997 sarebbe un salto di qualità importante. Con Ramos infortunato e Bastos in uscita la dirigenza biancoceleste è alla ricerca di uno o due profili, chissà che il primo non parli coreano.