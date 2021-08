Il Gijon vuole Jony, l’ingaggio però complica la trattativa

Il Gijon tratta per Jony, la trattativa è resa però complicata dall’alto ingaggio e dalle modalita di pagamento non gradite alla Lazio

Novità per il mercato in uscita della Lazio. Secondo quanto riportato da elgoldigital.com lo Sporting Gijon starebbe trattando con la Lazio per Jony. Gli spagnoli punterebbero a un prestito con diritto di riscatto intorno ai cinque milioni di euro mentre i biancocelesti preferirebbero un trasferimento definitivo.

A complicare l’operazione c’è anche l’ingaggio del calciatore, che dovrebbe abbassarsi le pretese. Le disponibilità del club di Gijon sono decisamente inferiori rispetto a quelle della Lazio, che riesce a garantire a Jony circa un milione a stagione. La trattativa resta complicata.