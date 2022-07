In conferenza stampa, il tecnico dello Sporting Gijon – Abelardo – ha parlato anche di Jony. Le sue parole:

«Il mercato per ora è piuttosto stagnante. Igiocatori che mi piacciono come Jony fino a metà o fine agosto potrebbero non poter venire. Bisogna aspettare, la maggior parte delle squadre sono ferme come noi».