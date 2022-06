Sport System, la Lazio ospiterà le principali Polisportive Europee dell’“European Multisport Club Association – EMCA”

Domenica 5 giugno lo “Sport System” europeo si terrà a Roma, grazie alla Lazio. Le principali Polisportive Europee della “European Multisport Club Association – EMCA” saranno ospitate dal club biancoceleste – che presiede l’Associazione – per fare il punto sui progetti del programma Erasmus Plus Sport della Commissione Europea.

Come si legge su Corrieredellosport.it, parteciperanno club di grande prestigio come Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Stella Rossa, Everton etc. etc.

Si discuteranno progetti a sfondo sociale come l’inclusione, l’integrazione della disabilità attraverso lo sport e la promozione di stili di vita adeguati.

Inoltre, come si legge sul portale del noto quotidiano: «Particolarmente significativa sarà la partecipazione di un grande club cui la Lazio deve la genesi del movimento calcistico. Sarà a Roma per l’assemblea delle Polisportive Philippe Boudillon, il Presidente di quel Racing club di Parigi che attraverso il socio Bruto Seghettini portò il primo pallone ai nove fondatori a pochi metri da Piazza della Libertà, nella prima sede di Via Valadier. Sarà la prima volta che il Racing sarà presente ad un evento organizzato dalla Lazio da quel gennaio all’alba del 1900 …. Momenti evocativi, solide radici, una linfa sempre nuova per un movimento che ha superato i 120 anni di vita».