Provedel, lo Spezia alza le richieste: la Lazio pensa alla contromossa

Lo Spezia alza il muro per Provedel (in scadenza nel 2023) e la Lazio blocca Falcone della Samp. La società ha una strategia

Alla lista degli acquisti della Lazio manca ancora il secondo portiere. Mentre Maximiano è pronto a sottoporsi ai controlli di rito per iniziare la sua avventura in biancoceleste, la società tratta Provedel.

Lo Spezia ha alzato il muro: serve trattare ancora. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds Pecini aveva individuato Falcone della Samp come possibile sostituto (costa 3 milioni), la mossa della Lazio potrebbe essere prenderlo per poi girarlo al club spezzino.

Intanto Provedel – in scadenza nel 2023 – è certo di non voler rinnovare e scalpita pe raggiungere mister Sarri ad Auronzo.