Spezia, mercoledì mattina in udienza da Papa Francesco

Gli avversari della Roma di questa sera mercoledì mattina sono attesi da un altro appuntamento con la storia: verranno ricevuti da Bergoglio

Lo Spezia avrà due grandi appuntamenti con la storia: i liguri sfideranno la Roma sia questa sera in Coppa Italia che nel weekend in campionato. Non basta. Ormai è arrivata l’ufficialità: mercoledì mattina giocatori, staff e dirigenti della squadra ligure saranno ricevuti in Vaticano da Papa Francesco. Come si legge in una nota del club, l’incontro (in udienza privata) è «motivo di orgoglio per il Club, un appuntamento importante ed emozionante per la società di via Melara, che avrà così modo di incontrare il Santo Padre, grande appassionato di calcio».