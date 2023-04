Spezia Lazio, la gara di Provedel: il retroscena con Sarri

Ivan Provedel torna in quella che è stata la sua casa: spunta un retroscena con Sarri dopo Spezia-Lazio dello scorso anno

La gara di domani tra Spezia e Lazio sarà inevitabilmente quella di Ivan Provedel, il grande ex della sfida. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, Sarri, al termine della gara dello scorso anno vinta 3-4 dai biancocelesti in pieno recupero col gol di Acerbi, aveva fatto i complimenti al portiere per la sua completezza tecnica indicandolo a Lotito come possibile acquisto estivo.

Il portiere della Lazio dei record 81 (17 clean sheet su 29 partite giocate) si sta dimostrando uno dei migliori del campionato: la decisione di non trasferirsi alla Sampdoria al termine della prima annata con lo Spezia è stata la scelta più importante della sua carriera. Oggi la Lazio se lo gode.