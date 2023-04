Spezia Lazio, Sarri ha due big acciaccati post Juve: le ultimissime sulle loro condizioni. Ecco come stanno i giocatori di Sarri

Come informa il Corriere dello Sport sono solo da valutare ma non preoccupano le condizioni di Milinkovic e Zaccagni, reduci da piccoli acciacchi nel match contro la Juventus: il primo è stato colpito duro da Locatelli, il secondo si è toccato il polpaccio dopo un ripiegamento difensivo poco prima di essere sostituito dal tecnico per dare più sostanza al centrocampo nei minuti finali, in cui c’era da difendere il vantaggio. Entrambi saranno monitorati verso Spezia-Lazio.