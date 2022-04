Spezia Lazio, il ritorno dei tifosi biancocelesti: il dato sui tagliandi venduti

Dopo la protesta contro il Milan, i tifosi della Lazio sono pronti a sostenere la squadra a La Spezia: il dato sui tagliandi venduti

Tregua armata. Non con Lotito ma per la Lazio. I tifosi biancocelesti, come riferisce il Corriere dello Sport, seguiranno la squadra nella delicata trasferta di La Spezia, gara delicata per continuare l’inseguimento al pass europeo.

Dopo la protesta contro il Milan dunque, coi rossoneri che all’Olimpico hanno praticamente giocato in casa, sono già 800 i tagliandi acquistati dai laziali (al costo di 30 euro) su un massimo di 1189 messi a disposizione per il settore ospiti. Numero che si crede verrà raggiunto facilmente nelle prossime ore con addirittura qualche “infiltrato” nei settori riservati ai padroni di casa. La partenza è prevista dalla stazione Ostiense (ore 11.15) per una trasferta vecchio stile in treno.

Inoltre, gli Ultras, col ritorno dei prezzi ribassati (curve e distinti a 10 euro, Tevere a 20 euro) torneranno per le gara casalinga contro la Sampdoria: di tutto per una Lazio a caccia dell’Europa.