Spezia Lazio, Hristov lancia la sfida: «Immobile l’ho già fermato in Nazionale»

Il difensore dello Spezia Hristov lancia la sfida alla Lazio e a Immobile in vista della partita di sabato

Petko Hristov, difensore dello Spezia, in una intervista a La Nazione ha lanciato la sfida alla Lazio e a Ciro Immobile in vista della partita di sabato.

IMMOBILE – «Bisogna essere sempre pronti a giocare al massimo. Contro Ciro ho già giocato contro nel match Italia-Bulgaria a Firenze, terminato uno a uno. Lo marcammo io e mio fratello, fortunatamente non andò in rete».

TIFOSI – «Ci servirà il grande aiuto dei tifosi, dovranno essere in tanti allo stadio, come del resto è sempre stato. Il loro grande sostegno ci trasmette tanta forza. Sono pronto a lottare ogni giorno per questi meravigliosi tifosi, mi sono affezionato a questa bellissima città, alla sua gente e al club».