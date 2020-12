Speranza: «Siamo dentro la seconda ondata, restrizioni anche dopo la Befana»

Il Ministro della Salute Speranza ribadisce linee ferree da mantenere anche dopo il 6 gennaio, quando l’Italia uscirà dalla zona rossa totale

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato a Il Corriere della Sera delle misure che entreranno in vigore dall’Epifania in poi, evidenziando come la tensione non verrà allentata.

«L’indice Rt dà segni di ripresa, dopo la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle. Ristoranti e bar resteranno chiusi. Chiusi anche piscine, palestre, cinema, teatri, stadi. Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti».