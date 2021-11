Specchia: «Sarri non incide per carisma. Lobotka sembrava Iniesta»

Antonio Specchia ha aspramente criticato Sarri, dopo la sconfitta della Lazio contro il Napoli: ecco le sue parole

Ai microfoni di Radio Marte, l’allenatore Paolo Specchia ha commentato il prossimo impegno del Napoli contro il Sassuolo, soffermandosi sul momento della Lazio.

«Sarà una gara molto più difficile rispetto a quella contro la Lazio, che andava a zero all’ora con ritmi inesistenti ed è stata stracciata. Bisogna stare molto più attenti a questa gara rispetto a quella contro la Lazio. Sarri non è entrato nella testa dei giocatori. Questo è un grosso limite di Sarri: lui è un grandissimo tecnico da campo, organizza le squadre in maniera splendida, ma sul piano dell’empatia e del carisma non incide. Al contrario tecnici come Zanetti o Dionisi fanno giocare con identità.

Lobotka? Si è ricaricato, è giocatore interessante. Con la Lazio sembrava Iniesta: confido anche in lui contro il Sassuolo. Spalletti è bravo in questo perché dà interesse e affetto a tutti».