Spalletti: «Quando Miha tirava le punizioni mi nascondevo. Ora guarderà le partite insieme a Maradona»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Sinisa Mihajlovic. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «E’ un momento tristissimo per il calcio, Sinisa è stato un avversario leale, sempre. Ogni volta che l’ho avuto davanti sia da calciatore che da allenatore ti dava sempre il grande vantaggio di farti subito sapere in che modo chiaro e trasparente la pensasse sulle persone e sulle circostanze che aveva davanti. Detestava le maschere, non ha mai voluto indossare maschere né da giocatore né da allenatore, ancora meno durante la sua malattia. Ci ha insegnato a non abbassare mai lo sguardo durante le difficoltà in campo e fuori. Tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui ne sono usciti rafforzati nel proprio carattere perché ti trasferiva subito le sue qualità di uomo forte. Tra di noi ci sempre stati grandi abbracci, sguardi, partite. Una volta durante un Lazio-Samp ci ha fatto tre gol su tre calci piazzati dal limite, ogni volta che tirava in porta sulle punizioni mi andavo a nascondere dietro alla panchina perché era impossibile vedere quella che era la sua precisione e la sua potenza. Ricordo l’ultima volta a Bologna, siamo entrati insieme in campo, mi ha espresso la sua simpatia per la squadra e la città e per la possibilità di andare a lottare per grandi traguardi. Per noi sarà un grandissimo vantaggio avere il suo supporto, magari seduto vicino a Maradona a vedere insieme le partite».